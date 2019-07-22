На фестивале Comic-Con в Сан-Диего создатели мультсериала «Принц-дракон» поделились планами на грядущее продолжение — правда, пока без конкретных дат и трейлеров. Авторы рассказали некоторые подробности о мире и объявили о выходе сопутствующих книг.
- Третий сезон точно будет — дат пока что нет.
- Основную историю уложат в три сезона, каждый из которых отсылает к определённой книге. Первый сезон — «Луна», второй — «Небо», третья — «Солнце». После трёх сезонов в планах запустить мультсериал-сиквел «Принц-дракон: [Имя не разглашается]». Он будет состоять из двух сезонов-книг, пока рассказали название только первой — «Земля». Затем авторы хотят выпустит третий мультсериал во вселенной (пока без названия) — тоже из двух сезонов. Шоураннер Аарон Эхаз подчёркивает — будет история продолжена или нет, зависит от интереса фанатов.
- В обсуждении хронологии мира нынешняя эпоха вошла в историю как «Возвращение Ааравоса» — звёздного эльфа, который появился во втором сезоне.
- Студия Wonderstorm объявила о партнёрстве с издательством Scholastic books о публикации книг по вселенной: комикса, путеводителя и романа. Последний — новеллизация сериала с дополнительными деталями. А путеводитель расскажет, помимо прочего, про новые виды эльфов (в том числе и тех, которых мы ещё не видели) и нового архидракона, а также раскроет больше мифологии.
- В сюжетной линии эльфийки Рейлы нас ждёт больше впечатляющих эпизодов.
- В продолжении обещают раскрыть, почему сохранилось драконье яйцо.
На фестивале поделились постером третьего сезона:
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Мультсериал стал лучше практически во всём: в проработке и взаимодействии персонажей, в раскрытии мира и, конечно, в анимации — смотреть стало куда приятнее.
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