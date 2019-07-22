На фестивале Comic-Con в Сан-Диего создатели мультсериала «Принц-дракон» поделились планами на грядущее продолжение — правда, пока без конкретных дат и трейлеров. Авторы рассказали некоторые подробности о мире и объявили о выходе сопутствующих книг.

  • Третий сезон точно будет — дат пока что нет.
  • Основную историю уложат в три сезона, каждый из которых отсылает к определённой книге. Первый сезон — «Луна», второй — «Небо», третья — «Солнце». После трёх сезонов в планах запустить мультсериал-сиквел «Принц-дракон: [Имя не разглашается]». Он будет состоять из двух сезонов-книг, пока рассказали название только первой — «Земля». Затем авторы хотят выпустит третий мультсериал во вселенной (пока без названия) — тоже из двух сезонов. Шоураннер Аарон Эхаз подчёркивает — будет история продолжена или нет, зависит от интереса фанатов.
  • В обсуждении хронологии мира нынешняя эпоха вошла в историю как «Возвращение Ааравоса» — звёздного эльфа, который появился во втором сезоне.
«Возвращение Ааравоса»: подробности о мультсериале «Принц-дракон»

Ааравос. После второго сезона стал главным источником фан-арта

  • Студия Wonderstorm объявила о партнёрстве с издательством Scholastic books о публикации книг по вселенной: комикса, путеводителя и романа. Последний — новеллизация сериала с дополнительными деталями. А путеводитель расскажет, помимо прочего, про новые виды эльфов (в том числе и тех, которых мы ещё не видели) и нового архидракона, а также раскроет больше мифологии.
  • В сюжетной линии эльфийки Рейлы нас ждёт больше впечатляющих эпизодов.
  • В продолжении обещают раскрыть, почему сохранилось драконье яйцо.

На фестивале поделились постером третьего сезона:

«Возвращение Ааравоса»: подробности о мультсериале «Принц-дракон» 1

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«Принц-дракон», 2 сезон: теперь без крови из глаз

 23.02.2019

Мультсериал стал лучше практически во всём: в проработке и взаимодействии персонажей, в раскрытии мира и, конечно, в анимации — смотреть стало куда приятнее.

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Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.

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