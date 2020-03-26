Netflix заказал ещё один мультсериал по вселенной видеоигры Angry Birds — он получил подзаголовок Summer Madness («Летнее безумие»).
Для франшизы «Летнее безумие» станет первым продолжительным ТВ-проектом (long-form television series) — в нём будет 40 эпизодов по 11 минут. Шоу сохранит тон и юмор для всей семьи, как с другими произведениями по франшизе, но при этом постарается придерживаться собственного стиля.
Главными героями выступят знакомые Рэд, Бомб, Чак и Могучий Орёл, а ещё — появятся совершенно новые персонажи. Действие развернётся в летнем лагере, где птицы собрались отдохнуть. Но из покой нарушают свиньи на другом берегу.
Производством займётся команда из Rovio, которая в 2013-м запускала Angry Birds Toons. В 2017-м Netflix приобрёл права на показ трёх коротких мультсериалов Angry Birds Toons, Angry Birds Stella b Piggy Tales в формате компиляции.
Точной даты выхода нет — релиз ожидается летом 2021-го.
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