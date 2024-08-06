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Netflix закрыл сериал «Мертвые мальчики-детективы»
Дмитрий Кинский
2 сентября 14:42
148
1 минута на чтение
Netflix решил отменить сериал «Мертвые мальчики-детективы» после первого сезона. Однако причины онлайн-кинотеатр не называет.
Шоу тепло приняли критики — на сайте Rotten Tomatoes у него 92% свежести. Кроме того, оно оставалось в десятке лучших телевизионных тайлов на Netflix в течение трех недель после выхода.
Изначально проект создавался для Max, но в 2023 году его продали Netflix из-за того, что его концепция не вписывалась в новую киновселенную DC, за которую взялись Джеймс Ганн и Питер Сафран.
Напомним, «Мертвые мальчики-детективы» — это спин-офф «Песочного человека» про мертвых подростков Эдвина Пэйна (Джордж Рексстрю) и Чарльза Роуленда (Джейден Реври), которые стали призраками и занялись расследованием сверхъестественных дел.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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