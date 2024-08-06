Netflix закрыл сериал «Мертвые мальчики-детективы»

« Мертвые мальчики -детективы» после первого сезона. Однако причины онлайн-кинотеатр не называет. Netflix решил отменить сериал

Шоу тепло приняли критики — на сайте Rotten Tomatoes у него 92% свежести. Кроме того, оно оставалось в десятке лучших телевизионных тайлов на Netflix в течение трех недель после выхода.

Изначально проект создавался для Max, но в 2023 году его продали Netflix из-за того, что его концепция не вписывалась в новую киновселенную DC, за которую взялись Джеймс Ганн и Питер Сафран.

Напомним, «Мертвые мальчики-детективы» — это спин-офф «Песочного человека» про мертвых подростков Эдвина Пэйна (Джордж Рексстрю) и Чарльза Роуленда (Джейден Реври) , которые стали призраками и занялись расследованием сверхъестественных дел.

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