Канал Nickelodeon выпустит анимационный сериал-приквел «Мира юрского периода» (2015) в стиле LEGO, сообщает Deadline. Новое шоу получило название «LEGO Мир юрского периода: Легенда Исла Нублар» (Lego Jurassic World: Legend of Isla Nublar). У мини-сериала уже есть трейлер.

Всего в шоу будет 13 эпизодов. Сюжет расскажет о специалисте по поведению животных Оуэне Грэйди и помощнице менеджера Клэр Диринг, которые вместе будут справляться со всеми проблемами парка — сбежавшими динозаврами, толпами туристов, плохой погодой и импульсивным начальником.

Кроме этого, в мультсериале появится загадочный герой, связанный с прошлым парка. Он попытается найти какой-то легендарное сокровище и уничтожить «Мир юрского периода» навсегда.

Премьера мини-сериала запланирована на 14 сентября.