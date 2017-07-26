Издание Variety сообщает, что актёр Николас Холт (новая трилогия «Люди Икс», «Безумный Макс: Дорога ярости») стал одним из главных кандидатов на роль молодого Джона Толкина в биографической ленте об авторе «Властелина колец».
По словам издания, сейчас актёр ведёт активные переговоры с Fox Searchlight Pictures и Chernin Entertainment по поводу этой роли. Пока что всё находится на начальной стадии, но по словам Variety, Холт — один из лучших кандидатов на эту роль. Сценарий к «Толкину» написали Дэвид Глисон и Стивен Бересфорд, а режиссёром выступит Доме Каруковски («Сердце льва»).
Фильм расскажет о том, как Джон Толкин находит дружбу, любовь и вдохновении среди группы своих одноклассников до начала Первой мировой войны в 1914, а также о его службе в Британской армии, работе в колледже Пембрука и написании двух романов.
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