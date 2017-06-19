Новым противником Годзиллы стал знаменитый американский астрофизик и популяризатор науки Нил Деграсс Тайсон. Он периодически развенчивает мифы из голливудских фильмов — и на этот раз он рассказал, почему существование Годзиллы невозможно с научной точки зрения.

Вы не можете сделать рептилию размером с Эмпайр-стейт-билдинг, потому что она не удержит сама себя. Когда вы растёте, ваш вес увеличивается пропорционально вашему объёму. А сила ваших конечностей зависит от их площади. Годзилла бы просто обвалился под собственным весом и превратился в кровавую лужу из кишок. Именно поэтому у больших животных такие массивные ноги. Нельзя просто взять и увеличить насекомых. Это делает абсурдным половину хоррор-фильмов 1950-х. Нил Деграсс Тайсон

Несмотря на это, у студии Legendary Film большие планы по возвращению огромного ящера на экраны. Выход фильма «Годзилла: Король монстров» запланирован на 2018 год. Но, знаете, мы бы посмотрели ленту, в которой Годзилле противостоит Нил Деграсс Тайсон!

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