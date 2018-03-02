В этом году исполняется 30 лет с тех пор, как читатели впервые познакомились с Песочным человеком Нила Геймана — главным героем культовой серии комиксов в жанре мифологического фэнтези. Entertainment Weekly сообщает, что пришло время вернуться во вселенную полюбившихся героев — DC Comics запускают 4 новые серии Sandman Universe.

Первым выпуском станет одноимённый ван-шот, который выйдет в августе этого года. В нём читатели узнают, что случилось со Страной снов после того, как её покинул Песочный человек. Идею подал Нил Гейман, но сценаристами выступают Нало Хопкинсон, Кэт Ховард, Сай Спурье и Дэн Уоттерс, а рисует Билкис Эвели.

Позже стартуют 4 новые серии, действие которых будет разворачиваться вокруг второстепенных персонажей сеттинга.

House of Whispers (Хопкинсон) раскроет истории божества вуду Эрзули. Сюжет затронет девушку в коме по имени Латойя. Несчастной пытаются помочь её возлюбленная и сёстры при помощи магической Книги шёпотов.

Book of Magic (Ховард) станет продолжением одноимённой серии, которая выходила с 1990 по 1991 год. В центре событий снова окажется мальчик Тимоти Хантер. Теперь обучением юного волшебника займётся не Джон Константин и его коллеги, а два могущественных божества.

The Dreaming (Спурье) будет посвящён помощникам Песочного человека: Библиотекарю Люсьену, ворону Мэттью и другим. Они начнут наводить порядок в Стране снов, которую оставил их хозяин.

Lucifer (Уоттерс) — это продолжение одноимённой серии комиксов, своего рода спин-оффа к «Песочному человеку». В новой серии мы вновь вернёмся к Люциферу, но теперь слепому и обездоленному. Он оказался заперт в небольшом доме престарелых, из которого не может выбраться.

Курировать все четыре серии будет Нил Гейман. Художников комиксов и дату выхода серий пока не объявили.

Напомним, издательство уже несколько раз возвращалось ко вселенной Песочного человека. В 2003 году вышел графический роман «Песочный человек: Извечные ночи» (The Sandman: Endless Nights), а в 2013-м была опубликована минисерия «Песочный человек: Увертюра» (The Sandman: Overture).