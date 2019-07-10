Компания Nintendo на своём официальном YouTube-канале анонсировала новую полностью портативную консоль из семейства Switch. Она получила название Nintendo Switch Lite. Главная её особенность в том, что её нельзя подключить к ТВ.

Кроме этого, Switch Lite не поддерживает Nintendo Labo, а её экран по сравнению с обычной Switch меньше — 5,5 дюймов против 6,2. У Lite также нет отсоединяющийся джойконов, зато появилась полноценная крестовина. Компания обещает, что новая модель будет работать дольше своей предшественницы — примерно 3-7 часов.

 

Nintendo Switch Lite будет поддерживать все игры, которые работают в портативном режиме. Для игр, работающих только с доком, понадобядся отдельные контролеры Joy-Con.

Новая консоль будет доступна для покупки в трёх цветах — сером, жёлтом и бирюзовом. Продажи начнутся 20 сентября, а стоить Nintendo Switch Lite будет 200 долларов — это на 100 дешевле обычной Switch. Цена для России пока неизвестна.

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Евгения Блинова
Евгения Блинова
Меня зовут Женя, но редакторы зовут меня делать опечатки. В детстве любила Леголаса, выросла — научилась стрелять из лука.

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