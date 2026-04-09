No Man's Sky получила дополнение с «покемонами» — Xeno Arena

Знаменитая игра о космических исследованиях No Man's Sky получила бесплатное дополнение Xeno Arena. Его идею сравнивают с франшизой «Покемоны»: игрокам предлагают разводить и тренировать бойцовых зверей и участвовать ими в схватках на арене.
Шон Мюррей
основатель Hello Games
Мы большие фанаты Pokemon, Palworld и звериных боёв в World of Warcraft. Теперь, когда вы, например, находите редкое робо-создание на далёкой планете у фиолетовой звезды, вы можете проверить его параметры и вдруг обнаружить мощную нейтронную атаку. Это придаёт совершенно новое измерение вашим исследованиям. Редкими созданиями и красивыми питомцами теперь можно похвастать на Арене.
«Покемонов» игроки будут добывать на планетах: чем суровее её климат, тем мощнее бойцовую тварь на ней можно найти. А сражения проходят на космических станциях. Hello Games заявляют, что это обновление настолько масштабно дополняет геймплей, что его можно фактически назвать отдельной игрой.
