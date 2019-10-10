Нобелевский комитет вручил награды по литературе сразу за два года — Ольге Токарчук и Петеру Хандке

Нобелевский комитет объявил имена лауреатов премии сразу за два года — 2018-й и 2019-й.

BREAKING NEWS:

The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke.#NobelPrize pic.twitter.com/CeKNz1oTSB — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2019

Ольге Токарчук дали премию со следующей формулировкой: «За повествовательное воображение, которое с энциклопедической страстью отражает пересечение границ как форму жизни».

У Питера Хандке другая формулировка: «За влиятельную работу, которая с высокой языковой изобретательностью изучает периферию и особенности человеческого опыта».

Ольга Токарчук — польская писательница и поэтесса, один из самых известных современных авторов в стране. Она работает в жанре магического реализма и околофантастических произведений. Токарчук наиболее известна по романам «Путь людей книги», «Дом дневной, дом ночной» и «Бегунам». За «Бегунов» писательница в 2018 году получила Букеровскую премию.

В 2018 году лауреата премии по литературе так и не объявили из-за скандала вокруг организаторов. Как оказалось, муж одного из членов Шведской академии, присуждающей награду, заранее раскрывал посторонним имена победителей.