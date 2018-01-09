9 января Британская киноакадемия объявила номинантов на премию BAFTA 2018 года. Она считается европейским аналогом «Оскара», поскольку у премий зачастую совпадают не только номинанты, но и победители. Как и на недавнем «Золотом глобусе», одним из фаворитов оказалась драма Гильермо Дель Торо «Форма воды». Но поскольку у BAFTA есть «технические» категории, фантастика на сей раз представлена богаче: у «Бегущего по лезвию 2049» номинаций, причём Дени Вильнёв поборется с Дель Торо и Кристофером Ноланом за звание лучшего режиссёра.

Лучший фильм

«Зови меня своим именем»

«Тёмные времена»

«Дюнкерк»

«Форма воды»

«Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»

Лучший британский фильм

«Тёмные времена»

«Смерть Сталина»

«Божья земля»

«Леди Макбет»

«Приключения Паддингтона 2»

«Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»

Лучший фильм на иностранном языке

«Она»

«Сначала они убили моего отца»

«Служанка»

«Нелюбовь»

«Коммивояжёр»

Лучший документальный фильм

«Город призраков»

«Я вам не негр»

«Икар»

«Неудобная планета»

«Джейн»

Лучший анимационный фильм

Лучший режиссёр

Дени Вильнёв — «Бегущий по лезвию 2049»

Кристофер Нолан — «Дюнкерк»

Гильермо Дель Торо — «Форма воды»

Мартин МакДона — «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»

Лука Гуаданьино — «Зови меня своим именем»

Лучший оригинальный сценарий

«Прочь»

«Тоня против всех»

«Леди Бёрд»

«Форма воды»

«Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»

Лучший адаптированный сценарий

«Зови меня своим именем»

«Смерть Сталина»

«Большая игра»

«Кинозвёзды не умирают в Ливерпуле»

«Приключения Паддингтона 2»

Лучшая актриса

Аннетт Бенинг — «Кинозвёзды не умирают в Ливерпуле»

Фрэнсис МакДорманд — «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»

Марго Робби — «Тоня против всех»

Салли Хокинс — «Форма воды»

Сирша Ронан — «Леди Бёрд»

Лучший актёр

Дэниел Дэй-Льюис — «Призрачная нить»

Гари Олдман — «Тёмные времена»

Дэниэл Калуя — «Прочь»

Джейми Белл — «Кинозвёзды не умирают в Ливерпуле

Тимоти Шаламе — «Зови меня своим именем»

Лучшая актриса второго плана

Элисон Дженни — «Тоня против всех»

Кристин Скотт Томас — «Тёмные времена»

Лори Меткалф — «Леди Бёрд»

Лесли Мэнвилл — «Призрачная нить»

Октавия Спенсер — «Форма воды»

Лучший актёр второго плана

Кристофер Пламмер — «Все деньги мира»

Хью Грант — «Приключения Паддингтона 2»

Сэм Рокуэлл — «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»

Уиллем Дефо — «Проект „Флорида“»

Вуди Харрельсон — «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»

Лучший саундтрек

«Бегущий по лезвию 2049»

«Дюнкерк»

«Призрачная нить»

«Тёмные времена»

«Форма воды»

Лучший монтаж

«Малыш на драйве»

«Бегущий по лезвию 2049»

«Дюнкерк»

«Форма воды»

«Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»

Лучшие декорации

«Красавица и чудовище»

«Бегущий по лезвию 2049»

«Дюнкерк»

«Форма воды»

«Тёмные времена»

Лучший дизайн костюмов

«Красавица и чудовище»

«Форма воды»

«Призрачная нить»

«Тоня против всех»

«Тёмные времена»

Лучший грим и прически

«Бегущий по лезвию 2049»

«Тёмные времена»

«Чудо»

«Виктория и Абдул»

«Тоня против всех»

Лучший звук

«Малыш на драйве»

«Бегущий по лезвию 2049»

«Дюнкерк»

«Форма воды»

«Звёздные войны: Последние джедаи»

Лучшие визуальные эффекты

«Бегущий по лезвию 2049»

«Дюнкерк»

«Форма воды»

«Звёздные войны: Последние джедаи»

«Планета обезьян: Война»

Восходящая звезда

Дэниэл Калуя

Флоренс Пью

Джош О’Коннор

Тесса Томпсон

Тимоти Шаламе

Лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера

«Я не ведьма»

«Челюсть»

«Леди Макбет»

Kingdom of Us

The Ghoul

Лучший британский анимационный короткометражный фильм

Have Heart

Mamoon

Poles Apart

Лучший британский короткометражный игровой фильм