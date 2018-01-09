9 января Британская киноакадемия объявила номинантов на премию BAFTA 2018 года. Она считается европейским аналогом «Оскара», поскольку у премий зачастую совпадают не только номинанты, но и победители. Как и на недавнем «Золотом глобусе», одним из фаворитов оказалась драма Гильермо Дель Торо «Форма воды». Но поскольку у BAFTA есть «технические» категории, фантастика на сей раз представлена богаче: у «Бегущего по лезвию 2049» номинаций, причём Дени Вильнёв поборется с Дель Торо и Кристофером Ноланом за звание лучшего режиссёра.

Лучший фильм

  • «Зови меня своим именем»
  • «Тёмные времена»
  • «Дюнкерк»
  • «Форма воды»
  • «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»

«Форма воды»

Лучший британский фильм

  • «Тёмные времена»
  • «Смерть Сталина»
  • «Божья земля»
  • «Леди Макбет»
  • «Приключения Паддингтона 2»
  • «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»

«Леди Макбет»

Лучший фильм на иностранном языке

  • «Она»
  • «Сначала они убили моего отца»
  • «Служанка»
  • «Нелюбовь»
  • «Коммивояжёр»

«Нелюбовь»

Лучший документальный фильм

  • «Город призраков»
  • «Я вам не негр»
  • «Икар»
  • «Неудобная планета»
  • «Джейн»

Лучший анимационный фильм

«Тайна Коко»

Лучший режиссёр

  • Дени Вильнёв — «Бегущий по лезвию 2049»
  • Кристофер Нолан — «Дюнкерк»
  • Гильермо Дель Торо — «Форма воды»
  • Мартин МакДона — «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»
  • Лука Гуаданьино — «Зови меня своим именем»

«Бегущий по лезвию 2049»

Лучший оригинальный сценарий

  • «Прочь»
  • «Тоня против всех»
  • «Леди Бёрд»
  • «Форма воды»
  • «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»

«Леди Бёрд»

Лучший адаптированный сценарий

  • «Зови меня своим именем»
  • «Смерть Сталина»
  • «Большая игра»
  • «Кинозвёзды не умирают в Ливерпуле»
  • «Приключения Паддингтона 2»

«Зови меня своим именем»

Лучшая актриса

  • Аннетт Бенинг — «Кинозвёзды не умирают в Ливерпуле»
  • Фрэнсис МакДорманд — «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»
  • Марго Робби — «Тоня против всех»
  • Салли Хокинс — «Форма воды»
  • Сирша Ронан — «Леди Бёрд»

Марго Робби в «Тоня против всех»

Лучший актёр

  • Дэниел Дэй-Льюис — «Призрачная нить»
  • Гари Олдман — «Тёмные времена»
  • Дэниэл Калуя — «Прочь»
  • Джейми Белл — «Кинозвёзды не умирают в Ливерпуле
  • Тимоти Шаламе — «Зови меня своим именем»

Гари Олдман в «Тёмных временах»

Лучшая актриса второго плана

  • Элисон Дженни — «Тоня против всех»
  • Кристин Скотт Томас — «Тёмные времена»
  • Лори Меткалф — «Леди Бёрд»
  • Лесли Мэнвилл — «Призрачная нить»
  • Октавия Спенсер — «Форма воды»

Октавия Спенсер в «Форме воды»

Лучший актёр второго плана

  • Кристофер Пламмер — «Все деньги мира»
  • Хью Грант — «Приключения Паддингтона 2»
  • Сэм Рокуэлл — «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»
  • Уиллем Дефо — «Проект „Флорида“»
  • Вуди Харрельсон — «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»

Уиллем Дефо в «Проекте „Флорида“»

Лучший саундтрек

  • «Бегущий по лезвию 2049»
  • «Дюнкерк»
  • «Призрачная нить»
  • «Тёмные времена»
  • «Форма воды»

«Призрачная нить»

Лучший монтаж

  • «Малыш на драйве»
  • «Бегущий по лезвию 2049»
  • «Дюнкерк»
  • «Форма воды»
  • «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»

«Малыш на драйве»

Лучшие декорации

  • «Красавица и чудовище»
  • «Бегущий по лезвию 2049»
  • «Дюнкерк»
  • «Форма воды»
  • «Тёмные времена»

«Красавица и чудовище»

Лучший дизайн костюмов

  • «Красавица и чудовище»
  • «Форма воды»
  • «Призрачная нить»
  • «Тоня против всех»
  • «Тёмные времена»

«Тёмные времена»

Лучший грим и прически

  • «Бегущий по лезвию 2049»
  • «Тёмные времена»
  • «Чудо»
  • «Виктория и Абдул»
  • «Тоня против всех»

«Чудо»

Лучший звук

  • «Малыш на драйве»
  • «Бегущий по лезвию 2049»
  • «Дюнкерк»
  • «Форма воды»
  • «Звёздные войны: Последние джедаи»

«Звёздные войны: Последние джедаи»

Лучшие визуальные эффекты

  • «Бегущий по лезвию 2049»
  • «Дюнкерк»
  • «Форма воды»
  • «Звёздные войны: Последние джедаи»
  • «Планета обезьян: Война»

«Планета обезьян: Война»

Восходящая звезда

  • Дэниэл Калуя
  • Флоренс Пью
  • Джош О’Коннор
  • Тесса Томпсон
  • Тимоти Шаламе

Тесса Томпсон в фильме «Тор: Рагнарёк»

Лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера

  • «Я не ведьма»
  • «Челюсть»
  • «Леди Макбет»
  • Kingdom of Us

  • The Ghoul

Лучший британский анимационный короткометражный фильм

  • Have Heart
  • Mamoon
  • Poles Apart

Лучший британский короткометражный игровой фильм

  • Aamir
  • Cowboy Dave
  • A Drowning Man
  • Work
  • Wren Boys
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Кот-редактор
Кот-редактор

Emperor of catkind.
I controls the spice, I controls the Universe.


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