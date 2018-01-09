9 января Британская киноакадемия объявила номинантов на премию BAFTA 2018 года. Она считается европейским аналогом «Оскара», поскольку у премий зачастую совпадают не только номинанты, но и победители. Как и на недавнем «Золотом глобусе», одним из фаворитов оказалась драма Гильермо Дель Торо «Форма воды». Но поскольку у BAFTA есть «технические» категории, фантастика на сей раз представлена богаче: у «Бегущего по лезвию 2049» номинаций, причём Дени Вильнёв поборется с Дель Торо и Кристофером Ноланом за звание лучшего режиссёра.
Лучший фильм
- «Зови меня своим именем»
- «Тёмные времена»
- «Дюнкерк»
- «Форма воды»
- «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»
Лучший британский фильм
- «Тёмные времена»
- «Смерть Сталина»
- «Божья земля»
- «Леди Макбет»
- «Приключения Паддингтона 2»
- «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»
Лучший фильм на иностранном языке
- «Она»
- «Сначала они убили моего отца»
- «Служанка»
- «Нелюбовь»
- «Коммивояжёр»
Лучший документальный фильм
- «Город призраков»
- «Я вам не негр»
- «Икар»
- «Неудобная планета»
- «Джейн»
Лучший анимационный фильм
- «Тайна Коко»
- «Ван Гог. С любовью, Винсент»
- «Жизнь Кабачка»
Лучший режиссёр
- Дени Вильнёв — «Бегущий по лезвию 2049»
- Кристофер Нолан — «Дюнкерк»
- Гильермо Дель Торо — «Форма воды»
- Мартин МакДона — «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»
- Лука Гуаданьино — «Зови меня своим именем»
Лучший оригинальный сценарий
- «Прочь»
- «Тоня против всех»
- «Леди Бёрд»
- «Форма воды»
- «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»
Лучший адаптированный сценарий
- «Зови меня своим именем»
- «Смерть Сталина»
- «Большая игра»
- «Кинозвёзды не умирают в Ливерпуле»
- «Приключения Паддингтона 2»
Лучшая актриса
- Аннетт Бенинг — «Кинозвёзды не умирают в Ливерпуле»
- Фрэнсис МакДорманд — «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»
- Марго Робби — «Тоня против всех»
- Салли Хокинс — «Форма воды»
- Сирша Ронан — «Леди Бёрд»
Лучший актёр
- Дэниел Дэй-Льюис — «Призрачная нить»
- Гари Олдман — «Тёмные времена»
- Дэниэл Калуя — «Прочь»
- Джейми Белл — «Кинозвёзды не умирают в Ливерпуле
- Тимоти Шаламе — «Зови меня своим именем»
Лучшая актриса второго плана
- Элисон Дженни — «Тоня против всех»
- Кристин Скотт Томас — «Тёмные времена»
- Лори Меткалф — «Леди Бёрд»
- Лесли Мэнвилл — «Призрачная нить»
- Октавия Спенсер — «Форма воды»
Лучший актёр второго плана
- Кристофер Пламмер — «Все деньги мира»
- Хью Грант — «Приключения Паддингтона 2»
- Сэм Рокуэлл — «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»
- Уиллем Дефо — «Проект „Флорида“»
- Вуди Харрельсон — «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»
Лучший саундтрек
- «Бегущий по лезвию 2049»
- «Дюнкерк»
- «Призрачная нить»
- «Тёмные времена»
- «Форма воды»
Лучший монтаж
- «Малыш на драйве»
- «Бегущий по лезвию 2049»
- «Дюнкерк»
- «Форма воды»
- «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»
Лучшие декорации
- «Красавица и чудовище»
- «Бегущий по лезвию 2049»
- «Дюнкерк»
- «Форма воды»
- «Тёмные времена»
Лучший дизайн костюмов
- «Красавица и чудовище»
- «Форма воды»
- «Призрачная нить»
- «Тоня против всех»
- «Тёмные времена»
Лучший грим и прически
- «Бегущий по лезвию 2049»
- «Тёмные времена»
- «Чудо»
- «Виктория и Абдул»
- «Тоня против всех»
Лучший звук
- «Малыш на драйве»
- «Бегущий по лезвию 2049»
- «Дюнкерк»
- «Форма воды»
- «Звёздные войны: Последние джедаи»
Лучшие визуальные эффекты
- «Бегущий по лезвию 2049»
- «Дюнкерк»
- «Форма воды»
- «Звёздные войны: Последние джедаи»
- «Планета обезьян: Война»
Восходящая звезда
- Дэниэл Калуя
- Флоренс Пью
- Джош О’Коннор
- Тесса Томпсон
- Тимоти Шаламе
Лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера
- «Я не ведьма»
- «Челюсть»
- «Леди Макбет»
- Kingdom of Us
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The Ghoul
Лучший британский анимационный короткометражный фильм
- Have Heart
- Mamoon
- Poles Apart
Лучший британский короткометражный игровой фильм
- Aamir
- Cowboy Dave
- A Drowning Man
- Work
- Wren Boys
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