Новая книга по «Ведьмаку» расскажет о молодом Геральта. Выход ожидается 29 ноября

«Ведьмаку».





Произведение получило подзаголовок Rozdroże Kruków («Перекресток воронов»), а сюжет посвятят приключениям молодого Геральта. Речь идет о совсем ранних годах охотника на монстров, когда он только начал свой путь в возрасте 18-20 лет.





Физическое издание книги поступит в продажу 29 ноября на территории Польши, а 1 декабря ожидается релиз цифровой версии. Когда роман выпустят на международном рынке, пока неясно.

Польский журнал Nowa Fantastyka раскрыл название и первые детали следующей книги Анджея Сапковского по