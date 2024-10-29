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Новости

Новая книга по «Ведьмаку» расскажет о молодом Геральта. Выход ожидается 29 ноября

Андрей Квасков
21 ноября 16:01
332
1 минута на чтение
Польский журнал Nowa Fantastyka раскрыл название и первые детали следующей книги Анджея Сапковского по «Ведьмаку».

Произведение получило подзаголовок Rozdroże Kruków («Перекресток воронов»), а сюжет посвятят приключениям молодого Геральта. Речь идет о совсем ранних годах охотника на монстров, когда он только начал свой путь в возрасте 18-20 лет.

Физическое издание книги поступит в продажу 29 ноября на территории Польши, а 1 декабря ожидается релиз цифровой версии. Когда роман выпустят на международном рынке, пока неясно.

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Андрей Квасков
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