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Новый трейлер приключенческого боевика «Источник вечной молодости» Гая Ричи

Андрей Квасков
25 апреля 15:43
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Apple поделилась новым трейлером фильма «Источник вечной молодости» от Гая Ричи («Большой куш», «Револьвер»). В центре сюжета брат и сестра — первоклассный вор Люк и историк Шарлотта, — которые отправляются на поиски легендарного родника, дарующего бессмертие. Для этого им нужно побывать на пяти континентах, исследовать пирамиды и другие исторические места. В главных ролях сыграли Джон Красински, Натали Портман, Эйса Гонсалес, Донал Глисон и Лаз Алонсо. «Источник вечной молодости» выйдет 23 мая на Apple TV+.
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