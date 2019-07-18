Новый мультфильм Макото Синкая «Дитя погоды» выйдет в России 31 октября

Кинопрокатная компания «Вольга» объявила, что кажет в России новый мультфильм Макото Синкая — «Дитя погоды». Картина выйдет 31 октября — спустя несколько месяцев после японского релиза (19 июля).

Вот как звучит официальный синопсис картины:

Они встретились посреди Токио под нескончаемым дождем. Он мечтает начать новую жизнь в большом городе. А она никогда не унывает и обладает удивительным даром менять погоду силой мысли. Там, где она – всегда солнце. Вместе они изменят этот мир навсегда.

Пока что русских трейлеров у мультфильма нет, но в начале июля студия Toho представила пятиминутный ролик о режиссёре, его прошлых работах и грядущей картине:

Главную музыкальную тему исполнила группа RADWIMPS, записавшая саундтрек к «Твоему имени».

Кроме того, «Вольга» не ограничится только новым мультфильмов Синкая — компания намерена и дальше расширять аудиторию, показывая аниме в кинотеатрах.

Прошлая работа Синкая, «Твоё имя», вышла в 2016 году и стала хитом, особенно у себя на родине. Картина обошла по сборам «Унесённых призраками» и возглавила список самых кассовых полнометражных аниме. По миру «Твоё имя» собрало 358 миллионов долларов.