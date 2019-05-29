Трейлер «Дитя погоды» — новой работы Макото Синкая Кот-редактор 29.05.2019 Новости, Яндекс 0 минут на чтение В сети появился первый полный трейлер нового полнометражного мультфильма Макото Синкая «Дитя погоды» (Tenki no Ko / Weathering with you). Ролик, как и всегда у Синкая, насыщен невероятно красивыми кадрами погоды, особенно удались дождь и небо. Кроме того, в трейлере нам показывают удивительные способности героини. В центре истории — обычный парень Ходака Морисима. Он сбегает из родного дома на изолированном острове, чтобы дальше жить в Токио. Однако жизнь в крупном городе превращается в настоящее выживание: парень испытывает трудности с поиском работы и зарабатыванием денег. В итоге ему удаётся найти работу репортёра в каком-то сомнительном журнальчике по оккультизму. Так он знакомится с Хиной Аманой, которая из-за семейных обстоятельств живёт вместе с младшим братом. У девушки необычная сила: она может остановить дождь и очистить небо от облаков, всего лишь помолившись. Главную музыкальную тему исполнила группа RADWIMPS, записавшая саундтрек к «Твоему имени». Также в сети появились новые кадры и ещё один постер: Пока что точно известна лишь дата выхода в японский прокат и ограниченный американский — 19 июля. В широкий прокат в англоязычных странах он запланирован на 2020-й. Возможно, к этому времени его купят для показа в России. Читайте также Первый тизер аниме «Дитя погоды» Макото Синкая 10.04.2019 В японский прокат картина выйдет 19 июля. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: