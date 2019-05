Трейлер «Дитя погоды» — новой работы Макото Синкая

В сети появился первый полный трейлер нового полнометражного мультфильма Макото Синкая «Дитя погоды» (Tenki no Ko / Weathering with you). Ролик, как и всегда у Синкая, насыщен невероятно красивыми кадрами погоды, особенно удались дождь и небо. Кроме того, в трейлере нам показывают удивительные способности героини.

В центре истории — обычный парень Ходака Морисима. Он сбегает из родного дома на изолированном острове, чтобы дальше жить в Токио. Однако жизнь в крупном городе превращается в настоящее выживание: парень испытывает трудности с поиском работы и зарабатыванием денег. В итоге ему удаётся найти работу репортёра в каком-то сомнительном журнальчике по оккультизму. Так он знакомится с Хиной Аманой, которая из-за семейных обстоятельств живёт вместе с младшим братом. У девушки необычная сила: она может остановить дождь и очистить небо от облаков, всего лишь помолившись.

Главную музыкальную тему исполнила группа RADWIMPS, записавшая саундтрек к «Твоему имени».

Также в сети появились новые кадры и ещё один постер:

Пока что точно известна лишь дата выхода в японский прокат и ограниченный американский — 19 июля. В широкий прокат в англоязычных странах он запланирован на 2020-й. Возможно, к этому времени его купят для показа в России.