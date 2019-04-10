Первый тизер аниме «Дитя погоды» Макото Синкая

Новости, Яндекс
380
1 минута на чтение

В сети появился первый тизер новой полнометражной работы Макото Синкая — одного из самых известных среди современных режиссёров японской анимации («Твоё имя», «Сад изящных слов»).

«Дитя погоды» (Tenki no Ko / Weathering with you) рассказывает историю обычного парня Ходаки Морисимы. Он сбегает из родного дома на изолированном острове, чтобы дальше жить в Токио. Однако жизнь в крупном городе превращается в настоящее выживание: парень испытывает трудности с поиском работы и зарабатыванием денег. В итоге ему удаётся найти работу репортёра в каком-то сомнительном журнальчике по оккультизму. Так он знакомится с Хиной Аманой, которая из-за семейных обстоятельств живёт вместе с младшим братом. У девушки необычная сила: она может остановить дождь и очистить небо от облаков, всего лишь помолившись.

Главную музыкальную тему исполнила группа RADWIMPS, записавшая саундтрек к «Твоему имени».

У картины уже есть постер:

Первый тизер аниме «Дитя погоды» Макото Синкая

В японский прокат «Дитя погоды» выйдет 19 июля. Когда состоятся мировой и российский релизы — пока неизвестно.

Прошлая работа Синкая, «Твоё имя», вышла в 2016 году и стала хитом, особенно у себя на родине. Картина обошла по сборам «Унесённых призраками» и возглавила список самых кассовых полнометражных аниме. По миру «Твоё имя» собрало 358 миллионов долларов.

Сейчас в Голливуде планируют снять американскую версию картины Синкая. Режиссёр назначен Марк Уэбб («500 дней лета»), а сценаристом — Эрик Хайссерер («Прибытие» и «Птичий короб»). Продюсером выступает студия Джей Джей Абрамса.

Читайте также

Кто станет новым Миядзаки?

Кто станет новым Миядзаки?

 25.08.2016

10 мультипликаторов, которые унаследовали дух и идеи великого Хаяо. И не только в аниме!

«Твоё имя»: шедевр Макото Синкая 4

Лучшие мультфильмы 2017 года

 15.01.2018

Вспоминаем пять анимационных фильмов, выходивших в российский прокат. Не только работы крупных студий, но и анимационный артхаус для ценителей!

Макото Синкай опять снял шедевр — на этот раз в виде рекламного ролика

Макото Синкай опять снял шедевр — на этот раз в виде рекламного ролика

 10.05.2018

Томные взгляды, красивое небо и завораживающие виды — знаменитый аниматор верен своему стилю даже в коротком клипе.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.
Показать комментарии ()

Подпишитесь на нашу рассылку!

Самое интересное из мира фантастики — коротко.

Еженедельные новости фантастики
Ежедневные новости фантастики