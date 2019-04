Первый тизер аниме «Дитя погоды» Макото Синкая

В сети появился первый тизер новой полнометражной работы Макото Синкая — одного из самых известных среди современных режиссёров японской анимации («Твоё имя», «Сад изящных слов»).

«Дитя погоды» (Tenki no Ko / Weathering with you) рассказывает историю обычного парня Ходаки Морисимы. Он сбегает из родного дома на изолированном острове, чтобы дальше жить в Токио. Однако жизнь в крупном городе превращается в настоящее выживание: парень испытывает трудности с поиском работы и зарабатыванием денег. В итоге ему удаётся найти работу репортёра в каком-то сомнительном журнальчике по оккультизму. Так он знакомится с Хиной Аманой, которая из-за семейных обстоятельств живёт вместе с младшим братом. У девушки необычная сила: она может остановить дождь и очистить небо от облаков, всего лишь помолившись.

Главную музыкальную тему исполнила группа RADWIMPS, записавшая саундтрек к «Твоему имени».

У картины уже есть постер:

В японский прокат «Дитя погоды» выйдет 19 июля. Когда состоятся мировой и российский релизы — пока неизвестно.

Прошлая работа Синкая, «Твоё имя», вышла в 2016 году и стала хитом, особенно у себя на родине. Картина обошла по сборам «Унесённых призраками» и возглавила список самых кассовых полнометражных аниме. По миру «Твоё имя» собрало 358 миллионов долларов.

Сейчас в Голливуде планируют снять американскую версию картины Синкая. Режиссёр назначен Марк Уэбб («500 дней лета»), а сценаристом — Эрик Хайссерер («Прибытие» и «Птичий короб»). Продюсером выступает студия Джей Джей Абрамса.