«Пятый элемент»: от безумной идеи к безумному фильму Люк Бессон возвращается к большой фантастике. Самое время вспомнить, его хит 20-летней давности: с дизайном от великих комиксистов, безумными костюмами и «невозможной» арией.

Фильмы 2018, которые мы ждём: супергерои Супергеройские ужасы, супергеройское фэнтези, супергеройские комедии и величайший супергеройский кроссовер всех времён.

Защита Земли от астероидов. Как предотвратить Армагеддон? Сможем ли мы защитить планету от метеорита размером с Тунгусский? Можно ли уничтожить опасный астероид ядерным взрывом и в чём правы, а в чём нет создатели фильмов «Армагеддон» и «Столкновение с бездной»?