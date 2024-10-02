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«Охоту на Голлума» не будут разделять на две части. Но WB работает над еще одним фильмом по «Властелину колец»
Дмитрий Кинский
18 октября 17:46
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1 минута на чтение
Ранее в этом году стало известно, что Warner Bros. работает над новыми фильмами по «Властелину колец». А после анонса «Охоты на Голлума» Иэн МакКеллен рассказал, что картину должны разделить на две части.
Однако продюсер «Охоты на Голлума» Филиппа Бойенс заявила, что это совсем не так. По ее словам, лента про Голлума и другой фильм — концептуально разные проекты.
Могу сказать вам точно, что это не два фильма! Это было настоящее недоразумение, которое произошло из-за того, что мы начали работать над двумя концептуально разными лайв-экшен фильмами.
Премьера «Властелина колец: Охота на Голлума» состоится в 2026 году, а съемки стартуют в 2025-м. Режиссером выступит Энди Серкис. И он же исполнит главную роль.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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