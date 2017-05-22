Подошёл к концу всероссийский конкурс остросюжетных литературных и рисованных историй «Орден Тота». За три месяца участники прислали 332 рассказа и 22 комикса. Из этого обширного списка судьи выбрали шорт-лист лучших работ, куда вошло 15 рассказов и 5 комиксов. Почитать их можно вот здесь.

Подведение итогов и награждение победителей пройдёт 25 мая в Комикс-центре библиотеки для молодежи в 19:00 (Москва). На церемонию придут российские писатели Сергей Лукьяненко, Олег Дивов, Вадим Панов, а также литературные критики Глеб Елисеев, Николай Калиниченко, Сергей Шикарев и Артём Зубов.

Мероприятие будет транслироваться на главной странице сайта библиотеки и на канале РГБМ на YouTube. Гости и зрители смогут задать членам жюри свои вопросы.