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«Оскар» 2025: все номинанты на премию

Андрей Квасков
23 января 17:10
878
3 минуты на чтение
Организаторы «Оскара» в рамках прямой трансляции огласили список номинантов на премию в 2025 году.

Лидирует по количеству номинаций «Эмилия Перес» (13 номинаций), «Злая» (10) и «Бруталист» (10). Также стоит упомянуть Юру Борисова, который удостоился упоминания в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за «Анору». Он стал первым в истории российским актером, кто получил номинацию на «Оскар».

Из фантастики в числе номинантов есть «Дюна 2» (5 номинаций), «Носферату» (4), «Субстанция» (5), «Чужой: Ромул» и «Планета обезьян: Новое царство» (1).

97-я церемония вручения «Оскара» пройдет 2 марта.
Лучший фильм
  • «Анора»
  • «Бруталист»
  • «Никому не известный»
  • «Конклав»
  • «Дюна: Часть 2»
  • «Эмилия Перес»
  • «Я всё ещё здесь»
  • «Мальчики из "Никеля"»
  • «Субстанция»
  • «Злая»
Лучший режиссёр
  • Шон Бэйкер — «Анора»
  • Брэйди Корбет — «Бруталист»
  • Джеймс Мэнголд — «Боб Дилан: Никому не известный»
  • Жак Одиар — «Эмилия Перес»
  • Корали Фаржа — «Cубстанция»
Лучшая мужская роль
  • Эдриан Броуди — «Бруталист»
  • Тимоти Шаламе — «Боб Дилан: Никому не известный»
  • Колман Доминго — «Синг-синг»
  • Рэйф Файнс — «Конклав»
  • Себастьян Стэн — «Ученик: Восхождение Трампа»
Лучшая женская роль
  • Синтия Эриво - «Злая: Сказка о ведьме Запада»
  • Карла Гаскон — «Эмилия Перес»
  • Майки Мэдисон — «Анора»
  • Деми Мур — «Субстанция»
  • Фернанда Торрес — «Я всё ещё здесь»
Лучшая мужская роль второго плана
  • Юра Борисов — «Анора»
  • Киран Калкин — «Настоящая боль»
  • Эдвард Нортон — «Боб Дилан: Никому не известный»
  • Гай Пирс — «Бруталист»
  • Джереми Стронг — «Ученик»
  • Дензел Вашингтон — «Гладиатор 2»
Лучшая женская роль второго плана
  • Моника Барбаро — «Боб Дилан: Никому не известный»
  • Ариана Гранде - «Злая: Сказка о ведьме Запада»
  • Фелисити Джонс — «Бруталист»
  • Изабелла Росселлини — «Конклав»
  • Зои Салдана — «Эмилия Перес»
Лучший оригинальный сценарий
  • «Анора»
  • «Бруталист»
  • «Настоящая боль»
  • «5 сентября»
  • «Субстанция»
Лучший адаптированный сценарий
  • «Боб Дилан: Никому не известный»
  • «Конклав»
  • «Эмилия Перес»
  • «Мальчишки из «Никеля»
  • «Синг-Синг»
Лучшие визуальные эффекты
  • «Чужой: Ромул»
  • «Быть лучше: История Робби Уильямса»
  • «Дюна 2»
  • «Планета обезьян: Новое царство»
  • «Злая: Сказка о ведьме Запада»
Лучший дизайн
  • «Бруталист»
  • «Конклав»
  • «Дюна 2»
  • «Носферату»
  • «Злая: Сказка о ведьме Запада»
Лучший дизайн костюмов
  • «Боб Дилан: Никому не известный»
  • «Конклав»
  • «Гладиатор 2»
  • «Носферату»
  • «Злая: Сказка о ведьме Запада»
Лучший саундтрек
  • «Бруталист»
  • «Конклав»
  • «Эмилия Перес»
  • «Злая: Сказка о ведьме Запада»
  • «Дикий робот»
Лучший грим и причёски
  • «Другой человек»
  • «Эмилия Перес»
  • «Носферату»
  • «Субстанция»
  • «Злая: Сказка о ведьме Запада»
Лучший монтаж
  • «Анора»
  • «Бруталист»
  • «Конклав»
  • «Эмилия Перес»
  • «Злая: Сказка о ведьме Запада»
Лучшая операторская работа
  • «Бруталист»
  • «Дюна 2»
  • «Эмилия Перес»
  • «Мария»
  • «Носферату»
Лучший мультфильм
  • «Поток»
  • «Головоломка 2»
  • «Мемуары улитки»
  • «Уоллес и Громит: Самая дикая месть»
  • «Дикий робот»
Лучший короткометражный мультфильм
  • «Красивые мужчины»
  • «В тени Кипариса»
  • «Волшебные конфеты»
  • «Путешествие к чуду»
  • «Фу!».
Всех номинантов можно найти у Variety.

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Андрей Квасков
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