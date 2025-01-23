«Оскар» 2025: все номинанты на премию





Лидирует по количеству номинаций «Эмилия Перес» (13 номинаций), « Злая » (10) и «Бруталист» (10). Также стоит упомянуть Юру Борисова, который удостоился упоминания в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за «Анору». Он стал первым в истории российским актером, кто получил номинацию на «Оскар».





Из фантастики в числе номинантов есть «Дюна 2» (5 номинаций), «Носферату» (4), «Субстанция» (5), «Чужой: Ромул» и «Планета обезьян: Новое царство» (1).







97-я церемония вручения «Оскара» пройдет 2 марта.



Организаторы «Оскара» в рамках прямой трансляции огласили список номинантов на премию в 2025 году.