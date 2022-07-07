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    Новости

    Открылся предзаказ «Мастера Подземелий» — комикса о Гэри Гайгэксе и D&D 

    7 июля 2022
    07.07.2022
    134
    0 минут на чтение
    Открылся предзаказ «Мастера Подземелий» — комикса о Гэри Гайгэксе и D&D 

    На CrowdRepublic стартовал предзаказ комикса про соавтора Dungeons & Dragons Гэри Гайгэкса.

    Автор и журналист Дэвид Кушнер («Повелители DOOM», «Потрачено. Беспредельная история GTA») вместе с художником Кореном Шадми представляют комикс о создании D&D и их авторах — Гэри Гайгэксе и Дэйве Арнесоне. Главы написаны и нарисованы от первого-второго лица. Так, будто читатель это — игрок, а автор — Мастер. И Мастер предлагает читателю примерить на себя роли самих отцов-основателей Dungeons & Dragons, начиная с их детских лет.

    Мы отправляемся к середине прошлого века, в детство Гэри с присущим оному постоянным поиском приключений (преимущественно в городских канализациях и тоннелях). Мы в голове Гэри, отыгрываем его роль: взрослеем, работаем,  женимся, заводим детей, и неизменно занимаемся проработкой игровых механик, которым в будущем суждено воплотиться в одной из самых известных на планете настолок.

    Что внутри?

    • История создания D&D: от детства Гайгэкса и Арнесона до организации конвента Gencon и истории TSR
    • Иммерсивное повествование, вовлекающее читателя, как в настольной ролевой игре
    • Удивительный черно-белый рисунок, совмещающий фэнтези-мотивы и документальную историю
    • Возможность заказать книги по DOOM, Baldur’s Gate, The Legend of Zelda

    Примеры страниц

    Открылся предзаказ «Мастера Подземелий» — комикса о Гэри Гайгэксе и D&D  1 Открылся предзаказ «Мастера Подземелий» — комикса о Гэри Гайгэксе и D&D  2 Открылся предзаказ «Мастера Подземелий» — комикса о Гэри Гайгэксе и D&D  3
    • Твердая обложка
    • Формат 185х240 мм, 144 стр.
    • Печать на офсетной бумаге, ч/б

    50 «ранних пташек», чтобы купить подешевле. Отправка запланирована на октябрь 2022-го.

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