Открылся предзаказ «Мастера Подземелий» — комикса о Гэри Гайгэксе и D&D 

На CrowdRepublic стартовал предзаказ комикса про соавтора Dungeons & Dragons Гэри Гайгэкса.
Автор и журналист Дэвид Кушнер («Повелители DOOM», «Потрачено. Беспредельная история GTA») вместе с художником Кореном Шадми представляют комикс о создании D&D и их авторах — Гэри Гайгэксе и Дэйве Арнесоне. Главы написаны и нарисованы от первого-второго лица. Так, будто читатель это — игрок, а автор — Мастер. И Мастер предлагает читателю примерить на себя роли самих отцов-основателей Dungeons & Dragons, начиная с их детских лет.
Мы отправляемся к середине прошлого века, в детство Гэри с присущим оному постоянным поиском приключений (преимущественно в городских канализациях и тоннелях). Мы в голове Гэри, отыгрываем его роль: взрослеем, работаем, женимся, заводим детей, и неизменно занимаемся проработкой игровых механик, которым в будущем суждено воплотиться в одной из самых известных на планете настолок.
Что внутри?
- История создания D&D: от детства Гайгэкса и Арнесона до организации конвента Gencon и истории TSR
- Иммерсивное повествование, вовлекающее читателя, как в настольной ролевой игре
- Удивительный черно-белый рисунок, совмещающий фэнтези-мотивы и документальную историю
- Возможность заказать книги по DOOM, Baldur’s Gate, The Legend of Zelda
Примеры страниц
- Твердая обложка
- Формат 185х240 мм, 144 стр.
- Печать на офсетной бумаге, ч/б
50 «ранних пташек», чтобы купить подешевле. Отправка запланирована на октябрь 2022-го.
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