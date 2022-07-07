Открылся предзаказ «Мастера Подземелий» — комикса о Гэри Гайгэксе и D&D 

На CrowdRepublic стартовал предзаказ комикса про соавтора Dungeons & Dragons Гэри Гайгэкса.

Автор и журналист Дэвид Кушнер («Повелители DOOM», «Потрачено. Беспредельная история GTA») вместе с художником Кореном Шадми представляют комикс о создании D&D и их авторах — Гэри Гайгэксе и Дэйве Арнесоне. Главы написаны и нарисованы от первого-второго лица. Так, будто читатель это — игрок, а автор — Мастер. И Мастер предлагает читателю примерить на себя роли самих отцов-основателей Dungeons & Dragons, начиная с их детских лет.

Мы отправляемся к середине прошлого века, в детство Гэри с присущим оному постоянным поиском приключений (преимущественно в городских канализациях и тоннелях). Мы в голове Гэри, отыгрываем его роль: взрослеем, работаем, женимся, заводим детей, и неизменно занимаемся проработкой игровых механик, которым в будущем суждено воплотиться в одной из самых известных на планете настолок.

Что внутри?

История создания D&D: от детства Гайгэкса и Арнесона до организации конвента Gencon и истории TSR

Иммерсивное повествование, вовлекающее читателя, как в настольной ролевой игре

Удивительный черно-белый рисунок, совмещающий фэнтези-мотивы и документальную историю

Возможность заказать книги по DOOM, Baldur’s Gate, The Legend of Zelda

Примеры страниц

Твердая обложка

Формат 185х240 мм, 144 стр.

Печать на офсетной бумаге, ч/б

50 «ранних пташек», чтобы купить подешевле. Отправка запланирована на октябрь 2022-го.