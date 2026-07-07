Отзывы на «Одиссею» первых посмотревших в соцсетях: «epic breathtaking achievement»

«Одиссея» Кристофера Нолана — это абсолютный триумф и коронное кинематографическое достижение одного из величайших режиссёров нашей эпохи. Есть чувство, что всё, над чем Нолан работал для IMAX, достигло здесь кульминации. Работа художника великолепна, экшен захватывающий, а масштабы не сравнимы ни с чем, что он снимал ранее.