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Отзывы на «Одиссею» первых посмотревших в соцсетях: «epic breathtaking achievement»

Кот-император
7 июля 10:00
3042
1 минута на чтение
В Лондоне прошла закрытая премьера «Одиссеи» Кристофера Нолана. Профессиональные обзоры ещё не появились, но гости премьеры поделились впечатлениями в соцсетях. Большинство из них хвалит фильм, его визуал и размах; слово «epic» встречается чуть ли не в каждом отзыве, и довольно часто — achievement и breathtaking.
Экранизация «Одиссеи» от Кристофера Нолана настолько эпична, насколько возможно для кино, и в ней несколько самых захватывающих сцен, какие он когда-либо снимал. Колоссальное масштабное достижение даже по меркам Нолана.
— Matt Neglia
«Одиссея» — поразительное досижение. Она может похвастать зрелищными и даже страшными сценами — похоже, что Кристофер Нолан в полной мере впитал ужасы греческой мифологии. Но голова у меня гудит от того, как тактично он перенёс эту историю в контекст современности.
— Andrew J. Salazar
Я посмотрела #TheOdysseyMovie Кристофера Нолана, и это потрясающее достижение. Триумфальный, зрелищный эпос. Игра Тома Холланда, Мэтта Деймона, Энн Хэтэуэй, Джона Легуизамо, Роберта Паттинсона и Лупиты Нионго также великолепна.
— Jazz Tangcay
«Одиссея» так же эпична, как её первоисточник, и с тем уровнем искры Кристофера Нолана, который делает её особенной. Это история любви и потери, которая берёт нас в путешествие, какое умеет устроить только Нолан. Захватывающий, смелый и идеальный.
— Rachel Leishman
«Одиссея» Кристофера Нолана *потрясающая*. Мне повезло посмотреть её дважды, и она лишь становится лучше с каждым разом. Мне реально вынес мозг этот фильм. Если получится, ПОСМОТРИТЕ в @IMAX на 70 мм. От впечатлений отвалится челюсть.
— Steven Weintraub
«Одиссея» Кристофера Нолана — это абсолютный триумф и коронное кинематографическое достижение одного из величайших режиссёров нашей эпохи. Есть чувство, что всё, над чем Нолан работал для IMAX, достигло здесь кульминации. Работа художника великолепна, экшен захватывающий, а масштабы не сравнимы ни с чем, что он снимал ранее.
— Erik Davis
«Одиссея» — кинематографическое пиршество. Грандиозное и захватывающее воплощение эпоса Гомера, которое при этом ощущается уникально Кристофер-Нолановским. Честно говоря, трудно представить, какой ещё кинематографист на планете мог бы перенести этот первоисточник на экран с таким размахом, масштабом и душой.
- Perri Nemiroff
Напомним, что это ещё не профессиональные рецензии, а первые впечатления в соцсетях, которые чаще всего бывают восторженными. Впрочем, на сей раз Universal отказались от приглашения блоггеров-инфлюэнсеров, так что большинство авторов таких отзывов имеют отношение к кино или кинокритике.
Некоторые из этих отзывов собрали отрицательные и скептические комментарии: немалая часть публики, ещё не смотревшей фильм, не верит в него после спорных трейлеров.

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Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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