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Перезапуск «Этерны», развитие киновселенной BUBBLE и не только — что ждет гостей «Хомякона»
Дмитрий Кинский
13 ноября 16:21
113
1 минута на чтение
Организаторы фестиваля поп-культуры «Хомякон» от BUBBLE и «Плюс Студии» рассказали о первой части программы.
Гостей ждут эксклюзивные презентации, премьеры, а также выступления звезд кино и сериалов.
Так, режиссер и продюсер Алексей Чадов и актер Леон Кемстач представят фильм «(Не) искусственный интеллект», который выйдет в 2025 году, — про первокурсника Женю и сбежавшего из исследовательского центра робота «Апостол».
Актеры Илья Виногорский и Иван Добронравов покажу эксклюзивные материалы по перезапуску «Этерны».
Артем Габрелянов, Михаил Китаев и Роман Котков из BUBBLE расскажут о планах по развитию киновселенной, в том числе о франшизе «Майор Гром». Кроме того, на сцене выступят режиссер Олег Трофим, звезда Тихон Жизневский и не только.
В мероприятии также примут участие создатель хоррор-новеллы «Зайчик», блогер Дима Сыендук, официальный голос Локи и создатель подкаста «Актерская Курилка» Александр Гаврилин и другие.
Без большого конкурса косплея дело не обойдется. А на Аллее Авторов можно будет получить скетчи от комикс-мастеров, взять автографы и пообщаться с художниками.
«Хомякон» пройдет с 20 по 22 декабря. Подробности можно узнать по ссылке.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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