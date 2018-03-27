В этот четверг, 29 марта, на экраны выйдет новый блокбастер Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться», который основан на одноимённом романе Эрнеста Клайна. Что книга, что фильм фонтанируют отсылками к гик-культуре: видеоигры, кино, музыка, сериалы и тому подобное! Правда, в романе все помешались исключительно на 80-х, а в фильме Спилберг взял более широкий спектр: от старых (своих же!) фильмов и до современных игр и сериалов.

Мы уже посмотрели кино и сами убедились, что «Первому игроку приготовиться» дарит потрясающее ощущение от мира, полного пасхалок. Не так давно на нашем сайте вышел разбор ключевых отсылок в романе — мы изучили все испытания, которые проходил Уэйд Уоттс в игре. И с выходом фильма планировали сделать то же самое, но оказалось, что фанаты уже выписали едва ли не все отсылки к кино! И это за несколько дней до официальной премьеры.

Ознакомиться с ними можно здесь. Для удобства, они представлены списком и разбиты на категории: «фильмы», «сериалы», «игры» и так далее. Все фанаты выписали около 250 разнообразных отсылок и пасхалок. Что-то из этого показывали в трейлерах, а что-то припасли лишь для самого фильма. Многие отсылки сводятся лишь к внешности эпизодических персонажей и ключевой роли не играют, хотя тот же ДеЛореан или Железный гигант будут «светиться» часто и много.

И да, отсылок к «Звёздным войнам» тут невероятно много!