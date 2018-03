На днях во многих изданиях появилась новость, будто Стивен Спилберг, режиссёр картины «Первому игроку приготовиться», утверждал, будто компания Disney не разрешила перенести отсылки к «Звёздным войнам» из книги в экранизацию.

Все эти новости идут от одного источника — записи от издания io9. Сейчас она отредактирована, но ранее в ней упоминалось заявление от режиссёра Стивена Спилберга. Постановщик и его команда пытались получить права на «Звёздные войны» в течение долгого времени, но в итоге Disney им отказала.

Как выяснилось позже, на самом деле это не так. В интервью с журналистом издания Fandango Стивен Спилберг перечисляет студии и кинокомпании, с которыми шли переговоры и из картин которых взяты персонажи и образы для фильма «Первому игроку приготовиться».

EXCLUSIVE: Contrary to reports spreading now, Disney did let Steven Spielberg use #StarWars in #ReadyPlayerOne. Here, Spielberg explains to me how they snagged IP rights from all the studios and what STAR WARS Easter Eggs to look for in the new film, in theaters 3/29 pic.twitter.com/LslVQP1iCv

