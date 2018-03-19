На днях во многих изданиях появилась новость, будто Стивен Спилберг, режиссёр картины «Первому игроку приготовиться», утверждал, будто компания Disney не разрешила перенести отсылки к «Звёздным войнам» из книги в экранизацию.

СМИ ошиблись: в «Первому игроку приготовиться» всё же будут отсылки к «Звёздным войнам» 1 СМИ ошиблись: в «Первому игроку приготовиться» всё же будут отсылки к «Звёздным войнам» 2

Все эти новости идут от одного источника — записи от издания io9. Сейчас она отредактирована, но ранее в ней упоминалось заявление от режиссёра Стивена Спилберга. Постановщик и его команда пытались получить права на «Звёздные войны» в течение долгого времени, но в итоге Disney им отказала.

Как выяснилось позже, на самом деле это не так. В интервью с журналистом издания Fandango Стивен Спилберг перечисляет студии и кинокомпании, с которыми шли переговоры и из картин которых взяты персонажи и образы для фильма «Первому игроку приготовиться».

Вопреки распространившимся слухам, Disney позволили Стивену Спилбергу использовать образы для картины «Первому игроку приготовиться». В это видео он объясняет, к каким именно студиям они обращались, чтобы получить права на интеллектуальную собственность, и что за отсылки будут ждать зрителей. 

Речь идёт об истребителе X-Wing и астродроиде R2-D2, которые фигурировали в романе. Журналисты предполагают, что вышло какое-то недоразумение и недопонимание, поэтому новость так разнеслась в СМИ. В любом случае, правду знают только зрители, побывавшие на предпоказе.

А мы с вами ждём 29 марта, когда картину покажут в российском прокате.

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