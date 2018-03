На кинофестивале SXSW 9 марта режиссёр Стивен Спилберг представил фантастический фильм «Первому игроку приготовиться» (самый ожидаемый фильм года по версии «Мира фантастики») по одноимённой книге Эрнеста Клайна. Сюжет картины разворачивается в 2045 году, когда почти всё население планеты сбежало от проблем в виртуальный мир ОАЗИС, где люди учатся, работают, общаются, играют и почти что живут. Создатель ОАЗИСа Джеймс Холлидэй умирает, но в своём предсмертном сообщении он завещал баснословное богатство и ключи от виртуального мира тому, что сможет отыскать «пасхальное яйцо», спрятанное в недрах игры. Подсказками служат многочисленные произведения массовой культуры 80-х годов: от старых фильмов и до приключений Dungeons & Dragons. И первую подсказку удаётся получить подростку Уэйду Уоттсу…

Зрители пишут, что фильм, как и книга, напичканы отсылками и «пасхалками» к культовым фильмам, а для саундтрека взяты лучшие песни 80-х. Вот какие отзывы публикуют с предпоказа:

#ReadyPlayerOne is classic Steven Spielberg. It’s got the references, the ferocious effects and the great ‘80s soundtrack, sure, but also the charm, the heart, the humor and a fantastic Alan Silvestri score. I loved it & so did this #SXSW crowd. Be excited for it! pic.twitter.com/xwPOGwXDxd — ErikDavis (@ErikDavis) March 12, 2018

«Первому игроку приготовиться» — это классический Стивен Спилберг. Фильм полон отсылок, свирепых спецэффектов и великолепной музыки 80-х. Но и кроме того, картина просто очаровательная, юмористическая и искренняя. А ещё Алан Сильвестри написал отличный саундтрек. Мне понравилось.

READY PLAYER ONE feels like Spielberg watched a ton of Luc Besson movies and decided to outdo them. In terms of pure spectacle, it’s the most astonishing thing he’s done. Never underestimate Steve. #SXSW — erickohn (@erickohn) March 12, 2018

«Первому игроку приготовиться» ощущается так, будто Стивен Спилберг посмотрел кучу фильмов Люка Бессона и решил их превзойти. С точки зрения зрелищности, это самое невероятное, что он снимал. Не стоит недооценивать Стива.

So yeah, I LOVED Ready Player One. It’s perhaps the geekiest movie ever made. So so so happy right now! — Eric Vespe (@EricVespe) March 12, 2018

Мне понравился «Первому игроку приготовиться». Это, вероятно, самый «гиковский» фильм из всех на свете. Рад, что удалось посмотреть!

Ready Player One is a whole lot of fun. Those who are stuck in pre-release hate mode better prepare to be disappointed. #sxsw — Scott Weinberg (@scottEweinberg) March 12, 2018

«Первому игроку приготовиться» полон веселья. Те, кто ругает фильм ещё до выхода, будут разочарованы.

Спилбергу аплодировали стоя.

Well everyone relax, Ready Player One will indeed be the biggest thing in the world — Emily Yoshida (@emilyyoshida) March 12, 2018

Расслабьтесь, «Первому игроку приготовиться» действительно будет самым крутым в мире.

READY PLAYER ONE: So so so much movie. Sometimes too much but what I kept thinking over and over again was “my kids are gonna LOVE THIS.” It is joyous and thrilling for the people who it’s designed to joy and thrill. — Brian Tallerico (@Brian_Tallerico) March 12, 2018

«Первому игроку приготовиться» очень-очень-очень классный. Пожалуй, чувствуется перебор, но единственное, о чём я думал — «моим детям понравится». Он покажется увлекательным и радостным для тех, кто хочет, чтобы их увлекли и развеселили.

READY PLAYER ONE is a big Trapper-Keeper stuffed full of smiles, Adventure, and heart. I adore it.#sxsw — Aaron Morgan (@Aaron_Morgan) March 12, 2018

«Первому игроку приготовиться» — это здоровенная школьная папка (популярной американской марки Trapper-Keeper — прим. МирФ), которая набита улыбками, приключениями и искренностью. Одобряю.

Mark Rylance can shine in literally anything. That I will say. #ReadyPlayerOne #SXSW — Joanna Robinson (@jowrotethis) March 12, 2018

Марк Райлэнс (сыграл Джеймса Хэллидея в фильме — прим. МирФ) способен заставить сиять буквально всё, что угодно. Вот что я скажу.

READY PLAYER ONE: Good lord I was wrong about this one. It’s oodles of fun and kind of the antithesis of Cline’s novel in terms of its quality. References weren’t too cloying for me, but I was so close I couldn’t pick out too much. #sxsw — Nick Johnston (@onlysaysficus) March 12, 2018

Спасибо, Боже, что я ошибался насчёт этого фильма. Он получился очень забавным, это своего рода противоположность роману Клайна в вопросах качества. Отсылки меня не слишком достали, но я был к этому весьма близок.

literally my face during every second of Ready Player One. pic.twitter.com/dqZTNeN81r — Britt Hayes (@MissBrittHayes) March 12, 2018

Моё лицо в каждую секунду просмотра «Первому игроку приготовиться».

#ReadyPlayerOne posits a corporate big wig who exploits fan culture for profit as its villain. The irony of that is giving me a headache. This is no love letter to pop culture. It’s a crass play to nostalgia; it offers nothing new or exciting. — Kristy Puchko ➡️ SXSW (@KristyPuchko) March 12, 2018

«Первому игроку приготовиться» показывает корпорацию, которая наживается на поп-культуре, а главный злодей извлекает из этого свою выгоду. От такой иронии у меня даже голова заболела. Это не любовное признание к поп-культуре. Это просто игра на ностальгии, фильм не предлагает ничего нового или захватывающего.

Напомним, в России картина выходит 29 марта.