«Перекресток воронов» Анджея Сапковского выйдет в России 30 сентября

нового романа Анджея Сапковского «Перекресток воронов» — первую более чем за десять лет книгу о ведьмаке Геральте.





По просьбе автора, «АСТ» пришлось перенести выход книги на 30 сентября этого года — то есть, одновременно с англоязычным релизом.





Одновременно с выходом печатной версии книга будет доступна в электронном и аудиоформатах эксклюзивно в «Яндекс Книгах». Новую обложку покажут позднее.







По хронологии это самый ранний роман саги: его действие разворачивается спустя несколько дней после того, как свежеиспеченный ведьмак Геральт, пока еще без приставки «из Ривии», впервые самостоятельно покинул стены Каэр-Морхена.

На русском «Перекресток» появится в переводе Вадима Кумока, который ранее переводил с польского произведения Марцина А. Гузека, Аркадия Саульского и Лукаша Орбитовского.

