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Новый тизер продолжения аниме «Труська, Чулко и пресвятой Подвяз»

Дмитрий Кинский
16 июня 14:05
1 минута на чтение
Студия TRIGGER, наиболее известная по «Промару» и «Подземелью вкусностей», выпустила еще один тизер-трейлер аниме «Новые Труська, Чулко и пресвятой Подвяз».
В центре сюжета стервозные сестры-ангелы, которых изгнали с небес за непристойное поведение. Теперь они сражаются с демонами в городе, что находится между богом и дьяволом.
За постановку отвечает Хироюки Имаиси, приложивший руку к «Гуррен-Лаганну» и последнему фильму по «Евангелиону».
Премьера состоится 9 июля.
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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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