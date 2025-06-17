В «Яндекс Книги» добавили неиронично полезную функцию — пересказ прочитанного!

Это нововведение не заменяет чтение, а, наоборот, способствует тому, чтобы люди больше читали. «Ранее в книге» пригодится и тем, кто привык читать несколько книг одновременно, и тем, кто забывает прочитанное, отвлекаясь на другие дела.