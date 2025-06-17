В «Яндекс Книги» добавили неиронично полезную функцию — пересказ прочитанного!

Сервис «Яндекс Книги» объявил о внедрении функции «Ранее в книге», которая поможет читателям возвращаться в прежде брошенным книгам.
Эта функция с помощью ИИ на базе YandexGPT 5 будет анализировать уже прочитанный текст и генерировать краткий пересказ ключевых событий и сюжетных поворотов.
Команда «Яндекс Книг» выяснила, что 40% пользователей после долгого перерыва не возвращаются к книге, а 21% читателей сложно читать дальше из-за забытых деталей сюжета. Им-то эта функция и поможет!
Виталий Григораш
Руководитель «Яндекс Книг»
Это нововведение не заменяет чтение, а, наоборот, способствует тому, чтобы люди больше читали. «Ранее в книге» пригодится и тем, кто привык читать несколько книг одновременно, и тем, кто забывает прочитанное, отвлекаясь на другие дела.
Функция будет постепенно становиться доступной для художественной и научно-популярной литературы в электронном формате.
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