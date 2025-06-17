КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

«Жизнь Чака»: не фильм, а настоящее чудо, которое нужно видеть
«Нэчжа побеждает Царя драконов»: заслуживает ли китайский мультфильм миллиарды сборов?
Как «Хищник: Убийца убийц» вернул серии брутальную свежесть
«Верни её из мёртвых»: страшное, очень страшное кино

Классика

Помянем киновселенную DC: все фильмы от худшего к лучшему
Как снимает Гильермо дель Торо. Рецепт идеального монстра
Новости

В «Яндекс Книги» добавили неиронично полезную функцию — пересказ прочитанного!

Дмитрий Кинский
17 июня 16:44
392
1 минута на чтение
Сервис «Яндекс Книги» объявил о внедрении функции «Ранее в книге», которая поможет читателям возвращаться в прежде брошенным книгам.
Эта функция с помощью ИИ на базе YandexGPT 5 будет анализировать уже прочитанный текст и генерировать краткий пересказ ключевых событий и сюжетных поворотов.
Команда «Яндекс Книг» выяснила, что 40% пользователей после долгого перерыва не возвращаются к книге, а 21% читателей сложно читать дальше из-за забытых деталей сюжета. Им-то эта функция и поможет!
Виталий Григораш
Руководитель «Яндекс Книг»

Это нововведение не заменяет чтение, а, наоборот, способствует тому, чтобы люди больше читали. «Ранее в книге» пригодится и тем, кто привык читать несколько книг одновременно, и тем, кто забывает прочитанное, отвлекаясь на другие дела.

Функция будет постепенно становиться доступной для художественной и научно-популярной литературы в электронном формате.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Мир фантастики №259 (июнь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск #2025. Игрокон 2025
490 ₽
Купить
Статьи

Новости

«Я в недоумении» — сценарист оригинального «Блэйда» о проблемах Marvel с новым фильмом

Новости

«Все истории когда-нибудь заканчиваются» — трейлер 2 сезона «Песочного человека»
Премьера 3 июля.

Новости

Хидэо Кодзима поменял сценарий Death Stranding 2, когда тестировщикам слишком понравилась игра

Новости

По комиксу «Собакистан» выпустят игру в духе JRPG
Релиз в 2026 году.

Новости

Ремейк «Как приручить дракона» стартовал почти с 200 млн долларов по миру
Бюджет ленты составил 150 млн.

Новости

В основу сериала по Mass Effect ляжет оригинальная трилогия про Шепарда

Новости

В новой киновселенной DC смерть персонажей будет окончательной. Почти
Ямой Лазаря обещают не злоупотреблять.

Новости

Новый тизер продолжения аниме «Труська, Чулко и пресвятой Подвяз»

Новости

«Перекресток воронов» Анджея Сапковского выйдет в России 30 сентября
Выход перенесли по просьбе автора.

Новости

Слух: для «Ведьмака 3» делают еще одно дополнение!
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты