В новой киновселенной DC смерть персонажей будет окончательной. Почти

В социальных сетях Джеймс Ганн подтвердил, что смерть персонажей в перезагруженной киновселенной DC будет окончательной. Хотя режиссер допустил исключения.
Джеймс Ганн
Ну, я бы не возражал против использования Ямы Лазаря (и/или воскрешения) в истории. Однако это должно быть частью этой самой истории. Я не буду убивать главных героев только для того, чтобы поместить их в старую Яму Лазаря и снова оживить.
Что еще хуже, так это то, что люди видят отсутствие ставок, и смерть ничего не значит. У нас мертвый персонаж — это мертвый.
Ближайшим проектом DCU станет «Супермен» с Дэвидом Коренсветом в главной роли. Премьера ожидается 11 июля.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.