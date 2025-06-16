В новой киновселенной DC смерть персонажей будет окончательной. Почти

Ну, я бы не возражал против использования Ямы Лазаря (и/или воскрешения) в истории. Однако это должно быть частью этой самой истории. Я не буду убивать главных героев только для того, чтобы поместить их в старую Яму Лазаря и снова оживить. Что еще хуже, так это то, что люди видят отсутствие ставок, и смерть ничего не значит. У нас мертвый персонаж — это мертвый.