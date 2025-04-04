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Посмотрите отрывок из «Супермена» с очаровательным Крипто!

Дмитрий Кинский
4 апреля 16:30
74
1 минута на чтение
Режиссер нового «Супермена» Джеймс Ганн опубликовал четырехминутный отрывок из грядущего фильма.
В ролике показали сцену из трейлера, в котором Крипто тащит тяжело раненого Человека из стали домой, где его встречают роботы.
Главную роль в супергеройском блокбастере исполнил Дэвид Коренсвет. Лоис Лейн сыграла Рэйчел Броснахэн, а Лекса Лютора — Николас Холт.
Премьера состоится 11 июля.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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