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Хидэо Кодзима поменял сценарий Death Stranding 2, когда тестировщикам слишком понравилась игра

Дмитрий Кинский
17 июня 15:14
280
1 минута на чтение
Композитор Death Stranding 2: On the Beach Йоанн «Woodkid» Лемуан рассказал, что в середине разработки игры Хидэо Кодзима решил внести серьезные изменения в сценарий.
Причиной послужили... чересчур положительные отзывы от игроков после тестирования.
Он подошел ко мне и сказал: «У нас есть проблема». Он продолжил: «Я буду предельно честен, мы тестировали игру, и результаты оказались слишком хорошими. Игра слишком понравилась тестерам. Это значит, что-то не так. Нужно что-то изменить». <...> Он сказал: «Если всем нравится, значит, это мейнстрим. Значит, это банально. Значит, это уже пережевано так, чтобы людям понравилось. Я этого не хочу. Я хочу, чтобы людям в конечном итоге нравилось то, что им не нравилось, когда они впервые с этим столкнулись».
Из этого музыкант вынес для себя важный урок: творить не нужно не для того, чтобы угодить людям, а чтобы тронуть их.
Релиз Death Stranding 2 состоится 26 июня.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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