Хидэо Кодзима поменял сценарий Death Stranding 2, когда тестировщикам слишком понравилась игра

Он подошел ко мне и сказал: «У нас есть проблема». Он продолжил: «Я буду предельно честен, мы тестировали игру, и результаты оказались слишком хорошими. Игра слишком понравилась тестерам. Это значит, что-то не так. Нужно что-то изменить». <...> Он сказал: «Если всем нравится, значит, это мейнстрим. Значит, это банально. Значит, это уже пережевано так, чтобы людям понравилось. Я этого не хочу. Я хочу, чтобы людям в конечном итоге нравилось то, что им не нравилось, когда они впервые с этим столкнулись».