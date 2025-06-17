«Я в недоумении» — сценарист оригинального «Блэйда» о проблемах Marvel с новым фильмом

Сценарист оригинального «Блэйд» 1998 года Дэвид С. Гойер в одном из подкастов затронул тему многострадального переосмысления.
Я тоже не думаю, потому что, по моему мнению, «Блэйд» — относительно простая история. В ней нет ничего сложного. Когда приступаешь к такому фильму, нужно определить, в чем его суть.
В новом «Блэйде» должен быть безумный экшен, элементы хоррора и, возможно, рейтинг R. Но он не должен быть сложным.
Я не понимаю, почему возникло столько трудностей [в создании фильма]. Я в недоумении. Махершала Али — потрясающий актер... Я просто не понимаю.
Что сейчас происходит с новым «Блэйдом», неясно. В марте СМИ сообщили, что постановщик «Джона Уика» Чад Стахелски числится среди кандидатов на пост режиссера.
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