«Я в недоумении» — сценарист оригинального «Блэйда» о проблемах Marvel с новым фильмом

Я тоже не думаю, потому что, по моему мнению, «Блэйд» — относительно простая история. В ней нет ничего сложного. Когда приступаешь к такому фильму, нужно определить, в чем его суть. В новом «Блэйде» должен быть безумный экшен, элементы хоррора и, возможно, рейтинг R. Но он не должен быть сложным. Я не понимаю, почему возникло столько трудностей [в создании фильма]. Я в недоумении. Махершала Али — потрясающий актер... Я просто не понимаю.