Слух: режиссер «Джона Уика» может снять «Блэйда»





Подтверждений этой информации пока нет, но в 2020 году Стахелски уже изъявлял желание заняться фильмом об охотнике на вампиров. Сейчас у постановщика в планах снять «Горца» с Генри Кавиллом в главной роли и экранизацию Ghost Tsushima.





Что касается «Блэйда», то лента несколько раз меняла режиссера, а сценарий неоднократно переписывали.





Боевик должен был выйти в ноябре 2025-го, но Disney отложила премьеру на неопределенный срок.