Слух: режиссер «Джона Уика» может снять «Блэйда»

Издание Maxblizz сообщило
, что постановщик «Джона Уика» Чад Стахелски числится среди кандидатов на пост режиссера многострадального «Блэйда» с Махершалой Али.
Подтверждений этой информации пока нет, но в 2020 году Стахелски уже изъявлял желание заняться фильмом об охотнике на вампиров. Сейчас у постановщика в планах снять «Горца» с Генри Кавиллом в главной роли и экранизацию Ghost Tsushima.
Что касается «Блэйда», то лента несколько раз меняла режиссера, а сценарий неоднократно переписывали.
Боевик должен был выйти в ноябре 2025-го, но Disney отложила премьеру на неопределенный срок.