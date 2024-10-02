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Инсайдер: «Блэйд» будет очень мрачным фильмом с рейтингом R
Дмитрий Кинский
28 октября 15:25
323
1 минута на чтение
Авторитетный инсайдер Дэниел Рихтман вкратце рассказал, что сейчас происходит с «Блэйдом» с Махершалой Али в главной роли.
Так, сценарий картины в очередной раз переписывают. Изменился ли творческий состав при этом, непонятно.
Картина будет «очень мрачной» и получит рейтинг R. Кроме того, студия уменьшила бюджет грядущей ленты.
Ранее стало известно, что премьеру «Блэйда» перенесли с 7 ноября 2025 года на неопределенный срок.
Съемки картины намечены на 2025-й. Они пройдут в Великобритании.

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Дмитрий Кинский

21.06.2024

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Но от этой задумки отказались.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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