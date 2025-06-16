В основу сериала по Mass Effect ляжет оригинальная трилогия про Шепарда

Командор Шепард, элитный боец от людей, должен остановить спектра Сарена, которые объединился со смертоносной расой биосинтетических машин, известных как Жнецы. Когда Шепард узнает о масштабном галактическом заговоре, он собирает разнообразную команду из инопланетян и людей на космическом корабле «Нормандия». Вместе они должны сыграть в гонку со временем и не дать Сарену освободить Жнецов и погубить все разумные цивилизации.