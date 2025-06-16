В основу сериала по Mass Effect ляжет оригинальная трилогия про Шепарда

По данным производственного сайта Production Weekly, в основу сериала по Mass Effect от Amazon ляжет оригинальная трилогия игр.
Описание гласит:
Командор Шепард, элитный боец от людей, должен остановить спектра Сарена, которые объединился со смертоносной расой биосинтетических машин, известных как Жнецы. Когда Шепард узнает о масштабном галактическом заговоре, он собирает разнообразную команду из инопланетян и людей на космическом корабле «Нормандия». Вместе они должны сыграть в гонку со временем и не дать Сарену освободить Жнецов и погубить все разумные цивилизации.
Сценаристом и одним из исполнительных продюсеров проекта выступает Дэниэл Кэйси («Форсаж 9», «Кин»).
Когда выйдет шоу, пока неизвестно.
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