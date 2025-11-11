Никакого Шепарда! Что-то новое о сюжете сериала по Mass Effect

Подготовка к телесериалу по Mass Effect для стриминга Amazon уже идёт — над ним работают шоураннер Даг Джанг («Звёздный путь в бесконечность») и ведущий сценарист Дэн Кейси («Форсаж 9»). Продюсер Bioware Майк Гэмбл недавно поделился новостями о сюжете сериала — и они неожиданные.
Майк Гэмбл
Мы плотно сотрудничаем с Amazon, и мы в восторге от того, что эта талантливая команда предлагает. Бригада сценаристов работает вовсю, и мы уже во многом разобрались, как это вписывается в канон Mass Effect, где находится относительно новой игры <ME 5 в разработке — прим. МирФ.>.
Сериал расскажет совершенно новую историю в хронологии вселенной, его действие будет после оригинальной трилогии. Это не будет пересказ истории командора Шепарда — ведь, как-никак... это ВАША история, не так ли?