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По комиксу «Собакистан» выпустят игру в духе JRPG

Андрей Квасков
17 июня 13:53
295
1 минута на чтение
Студия Terletski Games анонсировала игру по комиксу «Собакистан» (Sobakistan) Виталия Терлецкого.

Это приключенческая игра, вдохновлённая классическими JRPG, с элементами головоломок, чёрного юмора и сатиры.
Республика Собакистан впервые открывает границы по случаю репетиции похорон их лидера, Товарища Дружка. Приглашены главы дружественных стран и избранные журналисты. Казалось бы, что может пойти не так? Журналист-хамелеон Анри Паскаль отправляется туда, чтобы снять репортаж.
В Sobakistan: The Land of Dogs будет 13 глав и шесть управляемых персонажей, история каждого из которых покажет собственный взгляд на происходящее.

У «Собакистана» уже есть страница в Steam, а релиз запланирован на 2026 год.

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Андрей Квасков
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