Независимый режиссёр мистических хорроров Чед Феррин («Паразиты» 2016 года, «Чей-то стук в дверь», «Упыри») поделился несколькими кадрами из своего грядущего фильма «Глубоководные» (The Deep Ones). Картину он описывает как «лавкрафтианскую версию „Ребёнка Розмари“».

Действие картины развернётся вокруг женщины Алекс и её мужа Петри, которые после несвоевременной утраты приезжают в Калифорнию, чтобы отдохнуть от происходящего. В скромном сервисе аренды они встречают загадочного Рассела Марша, который знакомит героев с местными жителями, угощает деликатесами и приглашает прокатиться на своей роскошной яхте. Правда, муж с женой и не догадываются, что за свойским обаянием Марша скрывается преданность древнего злу.

Главные роли исполнили не слишком известные актёры: Иоганн Урб («Стрела»), Джина Ла Пиана, Роберт Миано, Сильвия Спросс и другие.

Точной даты выхода фильма пока нет — ориентировочно ждём в 2020-м.