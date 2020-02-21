Первые кадры «Связанных» — мультфильма Sony от создателей «Человек-Паук: Через вселенные»

Sony опубликовала первые кадры мульфильма «Связанные» (раньше был известен как «Митчеллы против машин»), над которым работают режиссёр Майк Рианда (сценарист «Гравити Фолз») и Фил Лорд и Крис Миллер («Человек-Паук: Через вселенные», «Лего.Фильм», «Звёздные войны: Хан Соло»).

Мультфильм описывают как приключенческую комедию, в которой сочетается банальность семейного роад-муви с внезапным робоапокалипсисом.

«Связанные» нарисованы примерно по той же схеме, что и «Через Вселенные»: 3D-модели совместят с традиционными 2D-техниками. При этом роботов отрисовывают в чётком 3D, а обыденный мир представляют более «грязным».

В российский прокат картина выйдет 17 сентября.