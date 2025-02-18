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Первый тизер фильма «Всеведущий читатель» с Джису из BLACKPINK

Дмитрий Кинский
18 февраля 13:23
338
1 минута на чтение
Первый тизер-трейлер киноадаптации популярного вебтуна «Всеведущий читатель» (в оригинале — Jeokjijeok dokja sijeom).
В центре сюжета единственный человек, который дочитал новеллу «Три способа выжить в разрушенном мире» до конца. За это он получил личную благодарность от автора, после чего история романа стала жестокой действительностью. Благо герою известны ключевые события наперед.
Главные роли исполнили Ан Хё Соп («Учитель Ким»), Ли Мин Хо («Наследники»), Чэ Су Бин («Я не робот»), Шин Сын Хо («Алхимия душ»), Нана («Мой парень — купидон») и Джису из группы BLACKPINK.
Премьера в корейских кинотеатрах состоится в июле 2025 года.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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