КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналБлогиподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Какие фильмы смотреть в сентябре 2024 в кино? Хеллбой или Джеки Чан?
«Чужой»: все фильмы серии от худшего к лучшему
«Ворон» (2024). Дождь кончился, уберите зонтик
«Бэтмен против Годзиллы» и другие фильмы про Бэтмена, которые так и не сняли

Классика

Экранизации Dungeons & Dragons: старые добрые, ужасные и забытые
«Мумия» от Наполеона до Тома Круза. Путеводитель по фильмам про Имхотепа и компанию
Новости
Первый трейлер третьего сезона «Легенды о Vox Machina»
Дмитрий Кинский
28 августа 18:29
44
1 минута на чтение
Amazon Prime Video опубликовал первый трейлер третьего сезона анимационного сериала «Легенда о Vox Machina» по мотивам интернет-шоу Critical Role.
На этот раз сквернословящим авантюристам предстоит отправиться в ад (и вернуться оттуда живыми), чтобы спасти Эксандрию от Тордака, самопровозглашенного Короля пепла.
Напомним, в начале 2023 года Amazon заключила с Critical Role сделку о создании новых произведений в собственной фэнтезийной вселенной.
Премьера состоится 3 октября. Всего в нем будет 12 эпизодов.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
Художник Алексей Круглов: чудовища, мутанты и тёмный мир Warhammer
Билет в один конец: история программы «Вояджер»
Satanic Panic: как американцы искали сатанизм в играх и музыке
Мир фантастики №249 (август 2024)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск #14. Фантастическая музыка
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

«Руслан и Людмила», супергерои и Ждун — все питчи фантастических фильмов для «Фонда кино»

Новости

Первый трейлер третьего сезона «Легенды о Vox Machina»
Премьера 3 октября

Новости

Клим Шипенко снимет сказку «Королевство кривых зеркал» с бюджетом в 1 млрд рублей
Премьера намечена на осень 2026 года.

Новости

Первый геймплей Clair Obscur: Expedition 33. Авторы вдохновлялись Францией периода Прекрасной эпохи
Релиз в 2025 году

Новости

Режиссер «Добычи» начал съемки нового фильма во вселенной «Хищника»
Главную роль может сыграть Эль Фаннинг.

Новости

Сигурни Уивер сыграет в «Мандалорце и Грогу»
Кого именно, пока не известно

Новости

В России начались съемки фантастического фильма «Девятая планета» с Юрой Борисовым
Премьера ожидается в 2026 году.

Новости

Райан Рейнольдс показал удаленную сцену с Гамбитом
В нем для героя открывают портал в другой мир

Новости

Вышел первый трейлер «Соника в кино 3». Джим Керри вернулся!
Киану Ривз озвучил Шэдоу.
Показать ещё
Рекомендуем
Фантастические твари из глубокого космоса. Как астробиологи реконструируют внеземную жизнь
Все фильмы про Алису Селезнёву — от худшего к лучшему
Альфа Центавра, Тау Кита и все главные звёзды научной фантастики.
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты