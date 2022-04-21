Первый кадр мультфильма «Папин дракон» от создателей «Легенды о волках»

Netflix представил первый кадр мультфильма «Папин дракон» от знаменитой студии Cartoon Saloon («Песня моря», «Легенда о волках»).

«Папин дракон» основан на одноимённой детской сказочной повести писательницы Рут Стайлз Ганнет Кан. Впервые сказка вышла в 1948-м, а в 1949-м её отметили наградой Ньюбери за выдающийся вклад в американскую детскую литературу.

Повесть рассказывает о мальчике Элмере Александре, который повстречал бродячего кота и узнал от него историю маленького дракончика. Того схватили звери Дикого острова и заставили служить на переправе через широкую мутную реку, разделявшую остров на две части. Недолго думая, Элмер собрал рюкзак и отправился на поиски дракончика. Книга посвящена отцу писательницы.

Всего в цикле выходило несколько повестей, на русском издавали только первую — в 2012-м её выпустил ИД Мещерякова в переводе Григория Кружкова. А недавно книгу перевыпустило издательство «Волчок» — в том же переводе и с оригинальными иллюстрациями.

Главных героев будут озвучивать Джейкоб Тремблей («Чудо»), Гейтен Матараццо («Очень странные дела»), Голшифте Фарахани («Патерсон»), Дайэнн Уист («Десятое королевство»), а также Вупи Голдберг и Йен Макшейн.

Режиссёром выступит Нора Туми — ранее вместе с Cartoon Saloon они выпустили номинированный на «Оскар» мультфильм «Добытчица».

«Папин дракон» должен выйти в 2022-м, но точной даты нет.