Всего выпуск длится около 13 минут. За это время Ургант представил Кодзиму, рассказал о Death Stranding (в эфире даже показали кусочек трейлера) и спросил разработчика о российских актёрах. Когда ведущий показал фотографии Алексея Серебрякова, Никиты Михалкова и Леонида Ярмольника и попросил выбрать актёра, которого бы Кодзима позвал записывать роль в следующей игре, то тот выбрал всех сразу.

Среди прочего, геймдизайнер немного рассказал и о создании Death Stranding. По его словам, он задействует оба полушария, чтобы контролировать весь ход разработки и соединять сюжет, мир и механики, позднее наполняя всё деталями.

Ну а в конце Ургант и Кодзима сыграли в Street Fighter II на аркадном автомате. Кодзима победил.

«Первый канал» у себя в твиттере также опубликовал несколько кадров из выпуска:

5 октября Кодзима посетит «Игромир», где поделится информацией об игре и покажет новые материалы. Он также выступит на закрытом мероприятии для СМИ и фанатов и поучаствует в фотосессии с гостями выставки.

Death Stranding выйдет 8 ноября только для PS4.