Пресс-служба «PlayStation Россия» сообщает, что в рамках промо-тура Death Stranding Россию посетит геймдизайнер Хидео Кодзима. Он заглянет на выставку «ИгроМир 2019» с 5 октября.

В рамках визита разработчик поделится информацией об игре и покажет новые материалы. Он также выступит на закрытом мероприятии для СМИ и фанатов и поучаствует в фотосессии с гостями выставки. Билеты разыграют в официальных группах PlayStation Россия, ИгроМир и Comic Con Russia, а также приглашения могут достаться покупателям на стенде Kojima Productions, где будет продаваться мерч по Death Stranding.

Ранее организаторы Comic Con Russia уже объявили гостей фестиваля — в том числе приедет актёр Мадс Миккельсен, известный по ролям в «Ганнибале», «Звёздным войнам» и «Доктору Стрэнджу». В числе прочего Миккельсен подарил образ и голос одному из персонажей Death Stranding.

Death Stranding выйдет 8 ноября только для PS4.