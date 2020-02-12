Первый тизер сериала «Письмо королю» — это адаптация классического приключенческого романа

Netflix выпустил первый тизер сериала The Letter for the King («Письмо королю») — новой адаптации одноимённого приключенческого романа в средневековом сеттинге.

Книга нидерландской писательницы Тонке Драхт вышла в 1962 году (сиквел увидел свет в 1965-м). Первый том перевели более чем на десять языков, включая греческий, французский, русский, итальянский, японский, польский и другие. На английском книгу издали только в 2013-м. «Письмо королю» называют одним из главных произведений на нидерландским языке, вышедшим во вторую половину XX века.

Вот как звучит аннотация:

Юному отважному герою Тиури умирающий рыцарь передает в руки письмо, которое непременно надо доставить королю. И мальчик, заветная мечта которого — стать рыцарем, принимает на себя эту миссию. Он пока не подозревает, сколько опасностей ему предстоит преодолеть на пути в королевский замок, из скольких переделок выпутаться. Книга нидерландской писательницы Тонке Драхт — «классический» рыцарский детский роман, полный романтики и благородства. Он удостоен ряда престижных литературных премий, издан многотысячными тиражами и переведен на многие языки мира.

Первая киноадаптация книги вышла в 2008 году — её снимали сами нидерландцы. Сериал от Netflix снимали в Новой Зеландии и Праге. В нём сыграли Амир Уилсон, Руби Серкис (да, она дочь Энди Серкиса) и Натаниэль Сале.

Все эпизоды «Письма короля» выйдут 20 марта.