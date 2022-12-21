Первый тизер-трейлер фильма по повести «Сто лет тому вперед!»

Кинокомпания «Централ Партнершип» опубликовал тизер-трейлер фильма по мотивам повести «Сто лет тому вперед!» Кира Булычева.

В центре сюжета обычный парень Коля и девушка из будущего Алиса, которые должны помешать космическим пиратам, что планируют изменить ход истории, вернувшись в прошлое.

В режиссерском кресле Александр Андрющенко («Вторжение»). В ленте сыграют Константин Хабенский и Виктория Исакова.

Фильм выйдет 28 декабря 2023 года.