Первый тизер-трейлер фильма по повести «Сто лет тому вперед!»

Кинокомпания «Централ Партнершип» опубликовал тизер-трейлер фильма по мотивам повести «Сто лет тому вперед!» Кира Булычева.
В центре сюжета обычный парень Коля и девушка из будущего Алиса, которые должны помешать космическим пиратам, что планируют изменить ход истории, вернувшись в прошлое.
В режиссерском кресле Александр Андрющенко («Вторжение»). В ленте сыграют Константин Хабенский и Виктория Исакова.
Фильм выйдет 28 декабря 2023 года.
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