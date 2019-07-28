Первый трейлер анимационного сериала Undone от Amazon — премьера намечена на 13 сентября

Amazon поделился полноценный трейлером взрослого анимацонного сериала Undone с Розой Салазар («Алита: Боевой ангел») и Бобом Оденкёрком («Лучше звоните Солу») в главных ролях. Продюсерами мультсериала выступили Кейт Пьюрди и Рафаэль Боб-Воксберг («Конь БоДжек»).

Мы уже немного рассказывали об этом необычном — по форме и содержанию — проекте. Его сюжет разворачивается вокруг девушки Альмы, жизнь которой переворачивается после несчастного случая — после него девушка начинает видеть покойного отца. Его образ убеждает Альму использовать открывшиеся сверхъестественные способности, позволяющие путешествовать сквозь пространство и время — в надежде предотвратить смерть отца. Вот только все эти способности ставят под сомнение здравомыслие Альмы — особенно в глазах близких людей.

В основу Undone легла ротоскопическая анимация. Режиссёром выступил Хиско Халсинг (Hisko Hulsing), известный по короткометражке Junkyyard, выполненной в схожей технике. Халсинг закончил Академию искусств в Роттердаме по специальности «живопись». Короткометражку он финансировал за счёт своих других коммерческих проектов — ролик создавался шесть лет.

Все эпизоды Undone от Amazon выйдут 13 сентября.