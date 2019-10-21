Первый трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем

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Студия Sony поделилась первым трейлером «Бладшота» по комиксам Valiant с Вином Дизелем в главной роли.

Картина расскажет про Рэя Гаррисона — смертельно раненного солдата, которого спасают с помощью новейших нанотехнологий и превращают в совершенное оружие. Контролируя его тело, корпорация, вернувшая его к жизни, контролирует и его разум. Теперь Бладшот не знает, что реально, а что нет. И его задача — выяснить это.

Кроме Вина Дизеля, в фильме также снялись Тоби Кеббелл, Эйса Гонсалес, Майкл Шин и Сэм Хьюэн. Режиссёром выступает Дэйв Уилсон.

Российская премьера запланирована на 20 февраля 2020 года.

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