Paramount Pictures представила дебютный трейлер грядущего мультфильма «Лига монстров» (в оригинале — Rumble). В нем компания показала главных героев, большая часть которых — гигантские, но вполне дружелюбные чудовища.

По сюжету монстр по имени Стив хочет стать профессиональным рестлером, и в этом ему помогает обычная девушка. Но вот незадача, ничем выдающимся похвастаться протагонист не может — у него нет ни силы, ни выносливости, ни дисциплинированности. Гигантское брюхо ему тоже не особо помогает.

Судя по всему, в картине ему предстоит выиграть бой с непобедимым чемпионом по прозвищу Щупальце.

Трейлер в английской озвучке:

Мультфильм появится в российском прокате в 2021 году, точной даты пока нет.